Два часа истекал кровью: Мать ударила непослушного сына ножом и хотела выставить всё за несчастный случай

По информации следствия, инцидент произошёл 15 февраля. Озорство малыша вывело родительницу из себя, и мать пырнула ребёнка в грудь. Скорую она вызвала лишь спустя два часа. Прибывших медиков женщина пыталась заверить, что речь идёт о несчастном случае. Впрочем, её доводы врачей не убедили.