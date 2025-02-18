Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два часа истекал кровью: Мать ударила непослушного сына ножом и хотела выставить всё за несчастный случай

В Армавире Краснодарского края возбудили уголовное дело против 27-летней местной жительницы. Женщину подозревают в покушении на убийство пятилетнего сына, которого она ударила ножом за непослушание.

Источник: Life.ru

По информации следствия, инцидент произошёл 15 февраля. Озорство малыша вывело родительницу из себя, и мать пырнула ребёнка в грудь. Скорую она вызвала лишь спустя два часа. Прибывших медиков женщина пыталась заверить, что речь идёт о несчастном случае. Впрочем, её доводы врачей не убедили.

«Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына», — сообщили в ведомстве.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей. Мать задержана. Ей предстоит пройти судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

А в Новосибирской области ранее мать случайно уронила ребёнка на лестнице, а затем упала на него. Малыш скончался от полученных травм. В отношении женщины возбуждено дело.