Что можно и нельзя делать в Агафьин день 18 февраля, который называют Коровница

Православная церковь 18 февраля вспоминает святую Агафью. В народе принято отмечать Агафьин день. Существует еще одно название — Агафья-Коровница. Оно возникло из-за того, что святая является покровительницей коров.
Что нельзя делать 18 февраля.
Незамужним девушкам и молодым людям 18 февраля не следует стричь волосы. Согласно приметам, это могло привести к расставанию. В Агафьин день не играли свадеб и не венчались. Предки верили, что брак окажется недолгим, но тяжелым для всех. Под запретом шумные гуляния. Считалось, что они могут спровоцировать беду.
Что можно делать 18 февраля.
По традиции, в указанный день было принято ходить в церковь, молиться, просить у святой помощи для домашнего скота. А еще 18 февраля делали специальные обереги для животных.
Согласно приметам, мороз говорит про теплую весну и жаркое лето. В том случае, если 18 февраля идет снег, то ждали потепления в скором времени. Теплая погода предупреждает о затяжной оттепели.
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