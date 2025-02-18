Что можно и нельзя делать в Агафьин день 18 февраля, который называют Коровница

Незамужним девушкам и молодым людям 18 февраля не следует стричь волосы. Согласно приметам, это могло привести к расставанию. В Агафьин день не играли свадеб и не венчались. Предки верили, что брак окажется недолгим, но тяжелым для всех. Под запретом шумные гуляния. Считалось, что они могут спровоцировать беду.