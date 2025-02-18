Календарь на 18 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 февраля в России отмечается День пельменей — неофициальный праздник в честь одного из самых популярных блюд национальной кухни. Впервые его отметили в 2015 году в Ижевске, где считают, что Удмуртия — родина пельменей. По этой версии, именно из Удмуртии блюдо попало в Сибирь, где отлично прижилось и, вписавшись в местную кухню, начало распространяться под названием «сибирские пельмени». Отследить все пути и однозначно указать, где именно начали делать первые пельмени, довольно сложно. Как бы то ни было, традиция их лепки сегодня объединяет семьи и поколения по всей России, а День пельменя — отличный повод приготовить и отведать вкусное и сытное блюдо.