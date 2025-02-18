Константин Хабенский вспомнил Евгению Добровольскую

«Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле “Космос”, где вообще ни секунды передышки, — вспомнил в беседе с aif.ru Хабенский. — А когда репетировали, просто просила: “Можно я здесь лишний раз не буду вставать?..”.