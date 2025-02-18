Константин Хабенский вспомнил Евгению Добровольскую

Сегодня, 18 февраля, — 40 дней, как не стало народной артистки России Евгении Добровольской. Она скончалась 10 января, не справившись с тяжелым недугом. И едва отметив 60-летие. У нее осталось 4 детей. Похоронена актриса на Троекуровском кладбище. Художественный руководитель — директор МХТ им. А. П. Чехова.
Константин Хабенский в разговоре с aif.ru вспомнил Евгению Добровольскую, которая прослужила в Московском Художественном 33 года и снялась в сотне с лишним фильмов. После ее ухода многие коллеги назвали Добровольскую большой актрисой.
«Это действительно так, Евгения — очень большая актриса, очень, — сказал aif.u Хабенский. — Может быть, в силу непростого характера она не смогла сыграть всё, что обогатило бы нас. Но боец — на сто процентов!».
Художественный руководитель МХТ также рассказал, что в последнее время, когда Евгении было нелегко, в театре все ей помогали. В том числе, на сцене, когда актриса изредка выходила к зрителям.
«Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле “Космос”, где вообще ни секунды передышки, — вспомнил в беседе с aif.ru Хабенский. — А когда репетировали, просто просила: “Можно я здесь лишний раз не буду вставать?..”.
В день прощания многие справедливо говорили о ней хорошие слова. Женя была очень большой актрисой. И остается ею. Слава Богу, есть записанные спектакли, есть фильмы. И интервью, в которых видно, как она нестандартно мыслила и отвечала на вопросы".