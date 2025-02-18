Глаголом жжет: «Пророк» с Юрой Борисовым возглавил прокат в России

Фантазия на тему биографии главного русского поэта — «Пророк. История Александра Пушкина»— оказалась в топе национального проката по итогам уикенда с большим отрывом. Согласно предварительным данным ЕАИС, фильм заработал 412 млн рублей. На втором месте — семейная картина «Манюня: День рождения Ба», 143 млн рублей за выходные. На третью строчку опустилась турецкая мелодрама «Оставь это ветру», картина со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел увеличила свою кассу на 54,2 млн рублей. «Известия» — о предварительных итогах национального бокс-офиса.
«Пророк» ожидаемо подмял всех под себя.
Самым успешным релизом прошедшего уикенда 13−16 февраля стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Полнометражный режиссерский дебют 30-летнего Феликса Умарова (на момент начала работы ему было 26!) за первый уикенд заработал 412 млн рублей и лидирует в рейтинге ЕАИС с большим отрывом, в том числе и по зрителям. Всего посмотреть новинки кинопроката на выходных пришли 1,7 млн человек. За выходные картину о Пушкине посмотрели из них 826,6 тыс. человек, то есть половина всей аудитории. Однако показатель этот обусловлен и самым большим количеством сеансов, отданных под «Пророка», — 32,5 тыс. У его ближайшего конкурента, фильма «Манюня: День рождения Ба», их в два раза меньше — 17,4 тыс. человек. У «Пророка» еще и самый большой средний показатель количества зрителей на сеансе — 25 человек (наработка составила 12,6 тыс. рублей, тоже максимум этого уикенда).
О том, каким получился самый ожидаемый фильм начала года, «Известия» писали в подробной рецензии. По мнению президента сети кинотеатров «КАРО» Ольги Зиняковой, «Пророк» — это не просто потенциальный хит-миллиардник, а многомиллиардник. И на его громкий успех повлияло сразу несколько факторов.
— Во-первых, Пушкин — это мощный бренд. Что, с одной стороны, задает очень высокую планку. А с другой — это масштабная костюмированная драма, сделанная при этом очень свежо. Это, безусловно, заслуга режиссера-дебютанта Феликса Умарова, и решение с рэпом — как на стихи поэта, так и на новые темы — оказалось чрезвычайно удачным. И в-третьих, главную роль исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, который находится на пике популярности. Промокампания этот фактор успешно использовала, сработали вирусные форматы. Было много креативной рекламы. Число зрителей, увидевших фильм, приближается к миллиону. И мы ожидаем, что картина останется холдовером еще не одну неделю, — сказала «Известиям» эксперт.
«Манюня» против Ханде Эрчел.
Второе место заняла новая часть семейной франшизы «Манюня» от братьев Андреасян. «Манюня: День рождения Ба» заработала за выходные 143 млн рублей, это лучший старт среди всех частей серии. На этот раз рыжеволосая девочка Манюня вместе с подружками Каринкой и Наринэ пытаются спасти юбилей своей любимой бабушки, который идет не по плану. За уикенд «День рождения Ба» посмотрели 399,6 тыс. человек, а на сеансах этого фильма в среднем было лишь на два человека меньше, чем на «Пророке», — 23. Эта часть может стать самой кассовой: для сравнения, предыдущая «Манюня: Приключения в деревне» заработала 335 млн рублей за всё время.
На третью строчку опустилась турецкая мелодрама «Оставь это ветру». Картина со звездой популярного сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заработала за прошедший уикенд лишь 54,2 млн рублей. Совокупные сборы этой мелодрамы в России увеличились до 172 млн рублей, но интерес к картине стал чуть прохладнее. Посещаемость за неделю уменьшилась с 155,7 тыс. до 107,3 тыс. человек. При этом Ольга Зинякова уверена, что «Оставь это ветру» достойно показала себя в условиях большой конкуренции со стороны праздничных релизов.
— Аналогичный «Холоп. Великолепный век» несколько недель держался в топе проката. «Оставь это ветру» догоняет его по совокупной кассе и на стартовом уикенде показывает вторую наработку за сеанс (10,7 тыс. рублей) в топе после «Пророка», — добавила президент «КАРО».
День всех влюбленных влияет на посещаемость.
Лидер двух предыдущих недель — историческая драма Константина Буслова «Злой город» — опустился на четвертую строчку рейтинга. За уикенд фильм об обороне Козельска во время нашествия войск Золотой Орды заработал 46 млн рублей, увеличив общую кассу до 348,9 млн рублей.
Сразу два фильма в рейтинге кинопроката — отечественные мелодрамы, релиз которых состоялся накануне Дня всех влюбленных. Ромком «По любви» заработал в стартовый уикенд 16,7 млн рублей и расположился на седьмой строчке. Чуть меньше — 15,1 млн рублей и восьмое место — у фантастической мелодрамы «ON и Она», где Юлия Пересильд пытается вырваться из абьюзивных отношений с искусственным интеллектом.
— День святого Валентина однозначно влияет на приток определенной категории зрителей, ведь поход в кино — самый очевидный и доступный способ отпраздновать. Российский кинопрокат смог предложить зрителям широкий выбор жанровых фильмов к этому празднику, — сказала Ольга Зинякова.
При этом чуть больше, чем романтический контент, зрителей интересовало патриотическое кино. Военная драма «Война и музыка» Сарика Андреасяна опустилась с третьей на шестую строчку рейтинга ЕАИС, заработав за уикенд 19 млн рублей. Общие сборы составляют 77,5 млн рублей, вероятно, они могли быть выше, если бы фильм вышел в преддверии майских праздников.
А пока картину Сарика обогнала еще одна новинка недели — хоррор «Абсолютный хищник». У него 22 млн рублей за дебютный уикенд и пятая строчка рейтинга. Очевидно, что завершают свое успешное плавание в прокате два холдовера-блокбастера: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь» опустились на девятую и десятую строчки соответственно. Общие сборы приквела франшизы «Последний богатырь» достигли 2,7 млрд рублей, давно обогнав сборы всех предыдущих частей франшизы.