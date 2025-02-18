Глаголом жжет: «Пророк» с Юрой Борисовым возглавил прокат в России

Самым успешным релизом прошедшего уикенда 13−16 февраля стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Полнометражный режиссерский дебют 30-летнего Феликса Умарова (на момент начала работы ему было 26!) за первый уикенд заработал 412 млн рублей и лидирует в рейтинге ЕАИС с большим отрывом, в том числе и по зрителям. Всего посмотреть новинки кинопроката на выходных пришли 1,7 млн человек. За выходные картину о Пушкине посмотрели из них 826,6 тыс. человек, то есть половина всей аудитории. Однако показатель этот обусловлен и самым большим количеством сеансов, отданных под «Пророка», — 32,5 тыс. У его ближайшего конкурента, фильма «Манюня: День рождения Ба», их в два раза меньше — 17,4 тыс. человек. У «Пророка» еще и самый большой средний показатель количества зрителей на сеансе — 25 человек (наработка составила 12,6 тыс. рублей, тоже максимум этого уикенда).