Брат за братом: в февральской Москве «Кончится лето»

В Москве 17 февраля прошла зрительская премьера криминальной драмы «Кончится лето», победителя второго фестиваля актуального авторского кино «Маяк». Среди создателей картины сплошь оскаровские номинанты — главную роль сыграл Юра Борисов, одним из режиссеров стал Максим Арбугаев, претендовавший на статуэтку в 2023 году за свой документальный фильм «Выход». «Кончится лето» Арбугаев снимал вместе с Владимиром Мункуевым, который также написал сценарий картины. О том, почему «Кончится лето» — потенциальный народный хит, о параллелях с «Братом» Алексея Балабанова и при чем тут песня Виктора Цоя, — в материале «Известий».
Победитель «Маяка» с самой титулованной командой.
«Как вы поняли, мы сегодня без номинанта на “Оскар”, — обратился зрителям премьерного первого зала кинотеатра “Октябрь” Владимир Мункуев, пока на сцену поднималась внушительная съемочная группа. Исполнителя одной из двух главных ролей (вторая у Макара Хлебникова) Юры Борисова действительно нигде не было видно. Днем ранее артист находился в Лондоне на церемонии вручении премии BAFTA, где был номинирован за роль второго плана в фильме “Анора”. Вернуться к премьере “Кончится лето” Борисов просто не успел. Тем не менее, ажиотаж вокруг премьеры очевиден. Это победитель второго фестиваля “Маяк”. Фильм уже называют “убийцей” “Брата” Алексея Балабанова. Это жесткий рассказ о трудностях взросления, вдохновленный реальной историей, случившейся в родной режиссерам Якутии.
Старший брат Кеша возвращается из тюрьмы в родной поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Кеша хочет влиться в спокойную жизнь, он устраивается в золотодобывающую артель. Семнадцатилетнему Тиме больше всего хочется поступить в институт. Всё идет по плану ровно до момента, пока Кешу не «кидают». Пытаясь отомстить, старший брат крадет золото и пускается в бега. Но не один, вместе с собой на дно он тащит и Тиму.
Над сценарием Мункуев и Арбугаев начали работать еще в 2021 году, а к съемкам приступили в 2022-м. Выход этого фильма затянулся, за это время Арбугаев вместе с сестрой Евгенией успел снять документальный «Выход» и получить за него номинацию на «Оскар». У Мункуева готовилась к релизу его «Нуучча», которая так и осталась на полке. Минимум год зрители ждали премьеры «Кончится лето». «Потому что такова сейчас наша реальность», — сказал режиссер «Известиям» на вопрос, с чем связаны задержки.
Сравнения с «Братом» неизбежны.
«Кончится лето» слишком упирает на параллели с «Братом», чтобы мимо этого можно было пройти спокойно. Главный герой Кеша — одиночка, который берет правосудие в свои руки, только вернулся он не с войны, а с зоны. Немногословный, но основательный, гордый, готовый на скорую расправу. Он тоже считает, что сила в правде, а правда — в том, что надо помогать брату. В данном случае еще и родителям, но брат всё равно на первом месте.
На пути братьев встают преступники, но они будут наказаны, фигурирует крупный денежный куш. В «Брате» лейтмотивом была музыка «Наутилуса», здесь это Цой. Да, нет такого количества песен «Кино», зато одна из них вынесена сразу в название. В конце концов, не случайно на одну из важных ролей приглашен Александр Мосин, который был не только актером в последних фильмах Балабанова, но и другом, помощником, даже защитником режиссера.
В свете всех этих вводных трудно не подозревать авторов фильма в том, что они не делали фильм-челлендж, замахнувшись на главный народный шедевр Алексея Балабанова. И можно сколько угодно говорить о том, что «Брат» вообще поняли не так, как он задумывался, размахивать опубликованным сценарием классического фильма, который очень отличается от результата. Всё равно никто не будет спорить, что Данила Багров — главный киногерой российского кино за всю его новейшую историю и что «Брат» на этом основании — главный фильм.
Оба режиссера к параллелям с «Братом» относятся скептически. Максим Арбугаев признался, что большой поклонник Балабанова, но со сравнениями не согласен. Владимир Мункуев, напротив, рад, что каждый зритель и критик увидит в их картине что-то свое.
— Мы сняли фильм, а люди уже интерпретируют его по-своему. Я этому не препятствую. Я-то знаю, что я имел в виду. И это мой секрет, — сказал режиссер.
Идея назвать фильм с отсылкой к Цою также родилась случайно. Пришла она Владимиру Мункуеву, рассказал «Известиям» Арбугаев.
— Нам нужно было, чтобы в одной сцене ребята играли на гитаре и пели какую-то песню. Когда мы приехали послушать, что они подготовили, Денис Кузнецов с Юрой Борисовым сыграли «Кончится лето». Всё произошло само собой, — добавил режиссер.
Но есть важный нюанс. Данила Багров — это харизматичный герой, сыгранный харизматиком Сергеем Бодровым. А Юра Борисов — многогранный артист, который работает не харизмой, а профессиональным мастерством, полным перевоплощением, растворением в персонаже. И его Кеша в «Кончится лето» — не герой в романтическом смысле слова, не спаситель, не Бэтмен, а очень простой парень, который решил резко выправить свою жизнь к лучшему ровно так, как это сделали бы, возможно, тысячи и десятки тысяч ребят на его месте. И, возможно, так уж не раз делали, получая за это по полной.
Кеша придумал идеальное ограбление, но поскольку и сам он не семи пядей, и опыта у него особого нет, то кто будет удивляться тому, что получится в итоге? Не будем вдаваться в подробности, скажем лишь, что Кеша оказался в центре воронки, засасывающей в себя всё больше действующих лиц, потому что в Якутии (и это видно по местному кино) шутить с такими парнями не любят, а если шутят, так костей не соберешь.
— В мире очень много насилия, много жестокости и много несправедливости. У нас тяжелое кино, но мы хотим, чтобы каждый увидел в нем эту темную сторону, чтобы не допускать таких ошибок и учиться на ошибках других, — таким Максим Арбугаев видит основной посыл их картины.
Поэтому ответ «Брату» в том, чтобы разгероизировать, разромантизировать образ Данилы Багрова. Показать, что там была сказка, а в жизни — вот так, хотя на самом деле мы все видим, как много сказочной условности в «Кончится лето», где тут используются чисто жанровые инструменты, каким кино вдохновлялись создатели.
Видим много всего, включая великолепный дуэт Юры Борисова и Макара Хлебникова, которому, дуэту, на «Белом слоне» многие предлагали присвоить звание «Событие года». Но во всей этой полемике образ Данилы почему-то возвышается еще большей глыбой, потому что богатырей нельзя разоблачить, превратив их в чичиковых. Это просто разные истории, которые не вытесняют друг друга, а лишь встают по разные стороны одного поля.
Отдельным бонусом фильма стало то, что его авторы — едва ли не самая титулованная команда в истории российского кино. Про номинации на «Оскар» мы уже говорили, но это не всё. Максим Арбугаев еще и лауреат «Сандэнса». Режиссер Владимир Мункуев — победитель Карловых Вар и призер последнего «Кинотавра». Эти регалии делают высказывание если не весомее, то точно громче, а это для авторского кино всегда очень важно.