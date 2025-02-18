Брат за братом: в февральской Москве «Кончится лето»

Но есть важный нюанс. Данила Багров — это харизматичный герой, сыгранный харизматиком Сергеем Бодровым. А Юра Борисов — многогранный артист, который работает не харизмой, а профессиональным мастерством, полным перевоплощением, растворением в персонаже. И его Кеша в «Кончится лето» — не герой в романтическом смысле слова, не спаситель, не Бэтмен, а очень простой парень, который решил резко выправить свою жизнь к лучшему ровно так, как это сделали бы, возможно, тысячи и десятки тысяч ребят на его месте. И, возможно, так уж не раз делали, получая за это по полной.