С 1 марта квартир на вторичном рынке станет больше. Как изменятся цены на недвижимость

По данным сервиса «Яндекс. Недвижимость», рынок вторичного жилья в конце зимы демонстрирует стагнацию стоимости квадратного метра. Происходит это на фоне сокращения предложения. В январе 2025 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках немного выросла — на 0,5%. По итогам первого месяца года медианная цена квадрата составила 138 000 рублей. Колебание цены по всем городам находилось в диапазоне от −0,9% до +1,2%. В Москве медианная стоимость на вторичном рынке за месяц увеличилась на 1,1% и составила 351 000 рублей за метр.