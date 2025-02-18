«Просто страшно». Как потепление в Арктике может превратить российский север в «жуткое болото»

Тем не менее для гляциолога очевидно, что всё идёт именно к этому, и в определённом смысле это тоже можно будет считать критической точкой: свободный ото льда Северный Ледовитый океан будет поглощать очень много солнечного тепла просто потому, что он тёмный. Из-за этого потепление в Арктике дополнительно всё больше будет ускоряться. И это означает не только вымирание белых медведей, которые охотятся на льдинах, но и гибель морских обитателей в опреснённой воде.