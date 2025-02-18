День защитника Отечества 2025: топ-15 идей подарков

23 Февраля — это День защитника Отечества, праздник, который изначально был посвящён военным и армии, но со временем стал днём, когда поздравляют всех мужчин, независимо от их профессии. В этот день принято выражать уважение и благодарность за силу, заботу и поддержку, которые мужчины дарят своим близким.