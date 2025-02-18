Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирное соглашение, касающееся Украины, должно сопровождаться «надёжными гарантиями безопасности».
Заявление прозвучало по итогам экстренного саммита лидеров ЕС во французской столице.
«В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий её независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надёжными гарантиями безопасности», — написала она в соцсети X*.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, европейские государства «несут свою полную долю военной поддержки Украины». Она также добавила, что Евросоюзу следует усиливать свою собственную оборону.
По данным Politico, в ЕК бьют тревогу из-за действий фон дер Ляйен. В частности, речь идёт о «поспешных и односторонних» действиях фон дер Ляйен, направленных на «облегчение» правил и процедур ЕС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.