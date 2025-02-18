На Украине предложили запретить русскоязычную музыку на Spotify и Apple Music

В петиции говорится, якобы музыка на русском языке может содержать идеи, которые наносят ущерб украинской идентичности и способствуют формированию отрицательного имиджа Украины за рубежом. Кроме того, прослушивание таких песен составители документа приравняли к «поддержке агрессии» против Незалежной.