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На Солнце произошла сильная вспышка

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в понедельник, 17 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики.

Источник: БЕЛТА

«17 февраля в 18.13 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3992 (S05W75) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут», — сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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