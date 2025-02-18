Рост заболеваемости ОРВИ в России за неделю составил 7,7%

В России наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который составил 7,7% за прошедшую неделю.
По данным Роспотребнадзора, общее количество зарегистрированных случаев достигло 932 тысяч, и превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах. В 30 субъектах страны количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.
Среди вирусов, не относящихся к гриппу, преобладают риновирусы и РС-вирусы. В целях предотвращения дальнейшего распространения ОРВИ закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских садов в 26 регионах. Также закрыты 8 школ-интернатов, частично приостановлено обучение в 6 252 классах и 1 898 группах дошкольников.
Кроме того, по итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 6,5 тыс. случаев COVID-19, что на 8,3% меньше, чем на предыдущей неделе.
Ранее в Екатеринбурге 13-летняя школьница умерла, предположительно, из-за осложнений, вызванных ОРВИ. Известно, что у семиклассницы не было хронических заболеваний, и в последние дни она лечилась дома.