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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 февраля 2025

Снег и −8 градусов обещают в Иркутске 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 18 февраля 2025 принесет в областной центр снег. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет −8 градусов.

Погода в Иркутске 18 февраля 2025.

— Переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура днём −8…-10, — поделились синоптики метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то в северных районах ночные температуры опустятся до −35…-40 градусов. В горах Восточного Саяна −17..-21. Возможен небольшой снег и туман. Днем столик термометра покажет −7…-12 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 18 февраля 2025 и регионе.