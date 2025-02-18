Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 февраля 2025

Что касается остальных частей региона, то в северных районах ночные температуры опустятся до −35…-40 градусов. В горах Восточного Саяна −17..-21. Возможен небольшой снег и туман. Днем столик термометра покажет −7…-12 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 18 февраля 2025 и регионе.