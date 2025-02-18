Шеремет: Макрон, желая стать «Наполеоном», запустил процесс распада ЕС

«Макрон запустил процесс распада Евросоюза, не пригласив на саммит всех участников объединения и фактически наплевав на их мнение и позицию. Это позор демократии. Макрон себя показал как человек, который печётся о своих амбициях, желая стать новым Наполеоном, а также о собственном благополучии и ближайшего окружения», — сказал он в беседе с РИА Новости.