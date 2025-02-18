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Опрос показал проблемы с питанием в школах Хабаровского края

Дети едят мало полезных продуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае изучили питание школьников и выявили серьезные проблемы. Дети старших классов часто пропускают обеды, в меню мало полезных продуктов. Но есть и положительные изменения — больше половины опрошенных считают, что школьное питание стало лучше. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В исследовании участвовали 216 школ и почти 9,3 тысячи учащихся. Оказалось, что во многих семьях дети не получают достаточно рыбы, молочных продуктов и цельнозернового хлеба. В школьных столовых не всегда есть фрукты и овощи, зато встречаются колбасные изделия и сладости.

«Особенно сложная ситуация у детей, которым требуется диетическое питание. Однако 57% респондентов заметили улучшения: питание стало разнообразнее, а качество продуктов повысилось», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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