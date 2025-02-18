Опрос показал проблемы с питанием в школах Хабаровского края

В исследовании участвовали 216 школ и почти 9,3 тысячи учащихся. Оказалось, что во многих семьях дети не получают достаточно рыбы, молочных продуктов и цельнозернового хлеба. В школьных столовых не всегда есть фрукты и овощи, зато встречаются колбасные изделия и сладости.