Опрос показал проблемы с питанием в школах Хабаровского края

В Хабаровском крае изучили питание школьников и выявили серьезные проблемы. Дети старших классов часто пропускают обеды, в меню мало полезных продуктов. Но есть и положительные изменения — больше половины опрошенных считают, что школьное питание стало лучше. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В исследовании участвовали 216 школ и почти 9,3 тысячи учащихся. Оказалось, что во многих семьях дети не получают достаточно рыбы, молочных продуктов и цельнозернового хлеба. В школьных столовых не всегда есть фрукты и овощи, зато встречаются колбасные изделия и сладости.
«Особенно сложная ситуация у детей, которым требуется диетическое питание. Однако 57% респондентов заметили улучшения: питание стало разнообразнее, а качество продуктов повысилось», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.