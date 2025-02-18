В Госдуму внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым планируют внести законопроект, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Как сообщает пресс-служба партии, документ будет представлен на рассмотрение Госдумы во вторник и разработан в соответствии с предложениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается предоставлять ранний декретный отпуск беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации. В настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, что соответствует первому триместру.
Авторы инициативы считают, что ранняя постановка на учет и предоставление декрета помогут своевременно диагностировать и предотвращать возможные осложнения, а также выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации.
Сергей Миронов отметил, что согласно инициативе, отпуск будет предоставляться по заявлению женщины на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет. Сроки окончания отпуска останутся прежними: 70 дней после родов, 86 дней в случае осложненных родов и 110 дней при многоплодной беременности.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трех лет. В настоящее время в России предусмотрены выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.