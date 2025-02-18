В Госдуму внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым планируют внести законопроект, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Как сообщает пресс-служба партии, документ будет представлен на рассмотрение Госдумы во вторник и разработан в соответствии с предложениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла.