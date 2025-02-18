Знаки отличия «Готов к труду и обороне» вручили в Иркутске

В Иркутске прошла церемония вручения знаков отличия «Готов к труду и обороне». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, золото получили 40 человек, еще семь серебро и три участника бронзу. Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Вымпел».