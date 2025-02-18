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Знаки отличия «Готов к труду и обороне» вручили в Иркутске

40 жителей Иркутска получили золотые знаки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошла церемония вручения знаков отличия «Готов к труду и обороне». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, золото получили 40 человек, еще семь серебро и три участника бронзу. Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Вымпел».

— Обладателями знаков отличия стали учащиеся школ, лицеев, гимназий, активные взрослые, спортивные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников от 6 до 70 лет. Их результат достигнут сотнями тренировок, — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Василий Шангин.

Спортсмены выполняли отжимания, подтягивания, бег, наклоны, качали пресс и делали прыжки в длину с места. На выбор также предлагалось для сдачи нормативов: плавание, стрельба и метание спортивного снаряда. Знаки отличия сибирякам вручил мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по пулевой стрельбе Артём Черноусов.