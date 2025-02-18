Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры с США

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов Илон Маск прокомментировал прибытие министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры с делегацией Соединённых Штатов.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети X*.
Кроме того, Маск обнародовал кадры, на которых запечатлены Лавров и Ушаков в аэропорту в Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что Лавров и Ушаков прибыли на переговоры с представителями США в Эр-Рияд.
фициальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о встрече российской и американской сторон в Саудовской Аравии является позитивным знаком, при этом он отметил, что делать прогнозы ещё преждевременно.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.