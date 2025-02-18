Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его.
Депутат в своей публикации обратился к Зеленскому.
«Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», — написал Дубинский в Telegram.
Ранее полковник СБУ в отставке Александр Мазур заявил, что Зеленский оказался «под колпаком» спецслужб Британии. По его словам, Зеленскому требуется разрешение данных спецслужб на любые действия.
Он напомнил, что Зеленского охраняет британский спецназ, имеющий отношение к спецслужбам.