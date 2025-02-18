В марте часть пенсионеров получит существенную прибавку к пенсии

По словам эксперта, внеочередная индексация пенсий состоится в марте, она затронет военных пенсионеров и всех получателей военных пенсий, например, вдов российских военнослужащих. Она напомнила, что военные пенсии повысили в октябре 2024 года на 5,1%, но реальный уровень инфляции составил 9,5%.