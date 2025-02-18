В марте часть пенсионеров получит существенную прибавку к пенсии

В марте часть пенсионеров получит повышение пенсий на 4,4%. Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, кто может рассчитывать на повышение выплат.
По словам эксперта, внеочередная индексация пенсий состоится в марте, она затронет военных пенсионеров и всех получателей военных пенсий, например, вдов российских военнослужащих. Она напомнила, что военные пенсии повысили в октябре 2024 года на 5,1%, но реальный уровень инфляции составил 9,5%.
Поэтому в марте пройдет дополнительная индексация на 4,4%, чтобы пенсии догнали уровень инфляции, объяснила Леонова. При этом повышение коснется пенсий за январь и февраль, поэтому в марте военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за эти два месяца, добавила специалист.
Такая же ситуация была со страховыми пенсиями, в феврале их повысили дополнительно на 2,2%, чтобы общая индексация составила 9,5%, рассказала Ольга Леонова в беседе с «РГ».