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В марте часть пенсионеров получит существенную прибавку к пенсии

Эксперт рассказала, какие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию выплат в марте.

Источник: AmurMedia

В марте часть пенсионеров получит повышение пенсий на 4,4%. Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, кто может рассчитывать на повышение выплат.

По словам эксперта, внеочередная индексация пенсий состоится в марте, она затронет военных пенсионеров и всех получателей военных пенсий, например, вдов российских военнослужащих. Она напомнила, что военные пенсии повысили в октябре 2024 года на 5,1%, но реальный уровень инфляции составил 9,5%.

Поэтому в марте пройдет дополнительная индексация на 4,4%, чтобы пенсии догнали уровень инфляции, объяснила Леонова. При этом повышение коснется пенсий за январь и февраль, поэтому в марте военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за эти два месяца, добавила специалист.

Такая же ситуация была со страховыми пенсиями, в феврале их повысили дополнительно на 2,2%, чтобы общая индексация составила 9,5%, рассказала Ольга Леонова в беседе с «РГ».