Снег, туман и сильный ветер: погода в Казахстане на 18 февраля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 4−6 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 11−13 тепла.
Погода в Акмолинской области
На западе области снег, низовая метель, на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на севере области 6, днем 1−6 мороза. В Кокшетау переменная облачность, днем небольшой снег, поземок, гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 2−4 мороза.
Погода в Алматинской области
Без осадков. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 1−3 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 6, в центре, горных районах области 20 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков. На юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 8−13, на севере области 4 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 11−13 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 14, днем 5−10 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 8−10 мороза.
Погода в Атырауской области
На западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 6, днем 2−7 мороза. В Атырау облачно, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 2−4 мороза.
Погода в Мангистауской области
На западе, севере области небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере области 6 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 2 мороза. В Актау переменная облачность, ночью небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер северо-восточный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2−4 тепла.
Погода в Актюбинской области
На юго-западе, северо-востоке, в центре области снег. Ветер западный с переходом на северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 6, днем 7−12, на юге области 2 мороза. В Актобе облачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 9−11 мороза.
Погода в Костанайской области
Ночью снег, метель, днем на северо-востоке, юге области снег, метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на северо-востоке, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на севере области 20, на юге области 7 мороза, днем 7−12, на юге области 2 мороза. В Костанае облачно, ночью снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 8−10 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью 15−20, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду, днем 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге, востоке области 13, днем 3−8 мороза. В Петропавловске: облачно, снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью 15−20 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 6−8 мороза.
Погода в Павлодарской области
Без осадков. Ночью и утром на востоке, в центре области туман. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 12, днем 5−10 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 8−10 мороза.
Погода в Карагандинской области
Без осадков. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9, на востоке области 20−25 мороза, днем 3−8, на востоке области 11 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 4−6 мороза.
Погода в области Улытау
Без осадков. На севере, востоке, в центре области временами туман. Ветер юго-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 17−22 мороза, днем 1−6 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 2−4 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Без осадков. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 25, днем 4−9, на востоке области 13 мороза. В Усть-Каменогорске малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 6−8 мороза.
Погода в области Абай
Без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке, юге области 20, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Семее малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 5−7 мороза.
Погода в Кызылординской области
Без осадков. На севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 5−7 тепла.
Погода в Жамбылской области
Без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 4−9 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.