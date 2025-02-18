Снег, туман и сильный ветер: погода в Казахстане на 18 февраля

Без осадков. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 1−3 тепла.