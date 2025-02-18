«СКА-Хабаровск» на сборах в Турции сыграет дерби с «Динамо-Владивосток»

В тренерском штабе ФК «СКА-Хабаровск» решили возобновить главную интригу футбола на Дальнем Востоке России и вписали в программу сборов в Турции ещё один контрольный матч — с «Динамо-Владивосток». Клуб, пришедший на смену «Лучу», принципиальному сопернику красно-синих, по итогам прошлого сезона повысил статус со Второй российской лиги «Б» до «А», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, с этим клубом армейцы уже встречались в октябре 2022 года в матче Кубка России. В первом официальном дерби с командой из Владивостока хабаровчане под руководством Романа Шаронова проиграли с минимальным счётом.
— На сборах в Турции 19 февраля «СКА-Хабаровск» проведёт сразу два контрольных матча, к спаррингу с московским «Велесом» добавился поединок с «Динамо-Владивосток», — отметили в пресс-службе армейцев. — Игра с приморской командой начнётся в 11:00, с московским клубом планируется сыграть в 16:00. Время начала матчей московское и может быть изменено.
История главного футбольного противостояния ДФО, Хабаровск против Владивостока, завершилась летом 2020 года, когда официальный сайт ФК «Луч» опубликовал сообщение о потере командой профессионального статуса и попросил у болельщиков терпения.
Ранее власти Приморья под предлогом борьбы с коронавирусом урезали финансирование команды, и руководство самого принципиального соперника «СКА-Хабаровска» в условиях безденежья решило начать историю «с нуля».