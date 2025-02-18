«СКА-Хабаровск» на сборах в Турции сыграет дерби с «Динамо-Владивосток»

— На сборах в Турции 19 февраля «СКА-Хабаровск» проведёт сразу два контрольных матча, к спаррингу с московским «Велесом» добавился поединок с «Динамо-Владивосток», — отметили в пресс-службе армейцев. — Игра с приморской командой начнётся в 11:00, с московским клубом планируется сыграть в 16:00. Время начала матчей московское и может быть изменено.