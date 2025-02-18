Трофейная техника НАТО и ВСУ прибыла в Хабаровск

В Хабаровск поступила трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток» в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«В Хабаровск доставили семь единиц бронированной техники, среди которых машина FV140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, тяжелая бронемашина Cougar, два бронетранспортера International MaxxPro, а также бронетранспортеры M113 и БТР-4 “Буцефал”», — рассказали в Восточном военном округе.
Техника будет выставлена 23 февраля в Хабаровске рядом с краевым центром единоборств, где пройдет масштабный военно-патриотический форум «Защитник Отечества». Во время мероприятия жители города смогут увидеть статический показ образцов военной техники ВС РФ, использующихся в ходе СВО, включая квадроциклы «Сокол», багги, танки, БМП и мотоциклы «Штурмовика». Также будет представлен показ автомобилей времен ВОВ.
Гости мероприятия смогут посетить площадку «Полевая кухня». Там им предложат солдатскую кашу и горячий чай. Также будет организован мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В программе форума — показное выступление военного оркестра штаба ВВО.