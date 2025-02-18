Трофейная техника НАТО и ВСУ прибыла в Хабаровск

Техника будет выставлена 23 февраля в Хабаровске рядом с краевым центром единоборств, где пройдет масштабный военно-патриотический форум «Защитник Отечества». Во время мероприятия жители города смогут увидеть статический показ образцов военной техники ВС РФ, использующихся в ходе СВО, включая квадроциклы «Сокол», багги, танки, БМП и мотоциклы «Штурмовика». Также будет представлен показ автомобилей времен ВОВ.