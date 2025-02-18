Политолог Лоу: Трамп должен помиловать Ассанжа

Австралийский политолог Марк Лоу заявил, что активист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обрел надежду на помилование, несмотря на то, что Дональд Трамп не воспользовался этой возможностью в своем первом президентском сроке. Об этом пишет РИА Новости.
Лоу подчеркнул, что Ассанж не должен был сталкиваться с обвинениями и тем более проводить столько времени за решеткой. Он назвал Ассанжа одним из лучших и самых честных журналистов в мире, выразив надежду на его помилование.
Политолог напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп высказывал поддержку Ассанжу, однако, когда стал президентом, не воспользовался возможностью его помиловать, вместо этого предоставив амнистию другим лицам.
Ассанж стал известен благодаря созданию WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч секретных материалов, включая документы о войнах в Ираке и Афганистане. В США ему предъявили 18 уголовных обвинений, которые могут привести к 175 годам тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск поддержал просьбу конгрессменов о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.