В Хабаровске пожарным выплатили 18 миллионов долга

Прокуратура Центрального района Хабаровска помогла 448 работникам, задействованным в тушении лесных пожаров, получить положенные отпускные, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В ходе проверки исполнения трудового законодательства выяснилось, что с октября по ноябрь 2024 года сотрудники предприятия не могли получить отпускные выплаты. Общая сумма задолженности превысила 18 миллионов рублей.
Кроме того, руководство организации не предоставило в официальные органы достоверные данные о наличии долгов по выплатам.
В результате прокуратура внесла представление в адрес руководства КГСАУ «ДВ Авиабаза» и инициировала привлечение к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ — за нарушение трудового законодательства и предоставление недостоверных статистических данных.
После вмешательства надзорного органа задолженность была полностью погашена, а нарушенные права работников восстановлены.