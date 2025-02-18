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В Хабаровске пожарным выплатили 18 миллионов долга

Сотни работников ждали положенные деньги, но получили их только после прокурорской проверки.

Источник: AP 2024

Прокуратура Центрального района Хабаровска помогла 448 работникам, задействованным в тушении лесных пожаров, получить положенные отпускные, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В ходе проверки исполнения трудового законодательства выяснилось, что с октября по ноябрь 2024 года сотрудники предприятия не могли получить отпускные выплаты. Общая сумма задолженности превысила 18 миллионов рублей.

Кроме того, руководство организации не предоставило в официальные органы достоверные данные о наличии долгов по выплатам.

В результате прокуратура внесла представление в адрес руководства КГСАУ «ДВ Авиабаза» и инициировала привлечение к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ — за нарушение трудового законодательства и предоставление недостоверных статистических данных.

После вмешательства надзорного органа задолженность была полностью погашена, а нарушенные права работников восстановлены.

Прокуратура