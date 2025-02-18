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Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск пассажиры выбежали на перрон за самолетом

Граждан уже задержали.

Источник: IrkutskMedia.ru

Два человека, опоздавших на рейс S7 Airlines из Новосибирска в Братск, вышли на перрон после окончания посадки и попытались попасть в самолет. Их уже задержали и передали правоохранителям, пишет ИА IrkutskMedia.

«Двое пассажиров пришли к выходу уже после окончания процедуры посадки и закрытия дверей самолета. По нашим данным, пассажирам удалось разблокировать двери и спуститься на перрон. После этого они попытались попасть на борт самолета по автотрапу. На борт ВС не поднимались и не допускались», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Сейчас выясняется, каким образом граждане оказались на перроне.