Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск пассажиры выбежали на перрон за самолетом

«Двое пассажиров пришли к выходу уже после окончания процедуры посадки и закрытия дверей самолета. По нашим данным, пассажирам удалось разблокировать двери и спуститься на перрон. После этого они попытались попасть на борт самолета по автотрапу. На борт ВС не поднимались и не допускались», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.