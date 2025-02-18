Красноярцам рассказали, как вернуть деньги за незавершенную поездку

В департаменте транспорта Красноярска рассказали, как вернуть деньги за несостоявшийся проезд на общественном транспорте.
Если проезд был оплачен наличными или транспортной/социальной картой, то деньги за незаконченную поездку обязан вернуть кондуктор.
Если билет куплен через валидатор, то нужно заполнить заявку.
При оплате проезда банковской картой заявку нужно подать в «Красноярскавтотранс».
Если через приложение «Городской транспорт», то возврат можно оформить в приложении или через чат-бота.
В случае пересадки на другой общественный транспорт рекомендуется оплатить проезд повторно, а за незавершенную поездку вернуть деньги.
Ранее сообщалось о том, что красноярские маршрутчики часть выручки передадут на СВО.