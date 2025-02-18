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Красноярцам рассказали, как вернуть деньги за незавершенную поездку

В мэрии дали инструкцию по возврату средств за несостоявшуюся поездку на городском общественном транспорте.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В департаменте транспорта Красноярска рассказали, как вернуть деньги за несостоявшийся проезд на общественном транспорте.

Если проезд был оплачен наличными или транспортной/социальной картой, то деньги за незаконченную поездку обязан вернуть кондуктор.

Если билет куплен через валидатор, то нужно заполнить заявку.

При оплате проезда банковской картой заявку нужно подать в «Красноярскавтотранс».

Если через приложение «Городской транспорт», то возврат можно оформить в приложении или через чат-бота.

В случае пересадки на другой общественный транспорт рекомендуется оплатить проезд повторно, а за незавершенную поездку вернуть деньги.

Ранее сообщалось о том, что красноярские маршрутчики часть выручки передадут на СВО.