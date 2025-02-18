Красноярцам показали, как теперь добираться до ж/д вокзала (видео)

Напомним, для обеспечения безопасности на прилегающих улицах запретили движение и парковку транспорта. В период действия ограничений власти просят горожан приезжать на вокзал на общественном транспорте, так как количество парковочных мест будет ограничено — они остались только на небольшом участке на пересечении улиц Братьев Абалаковых и Деповская и в парковочных карманах возле зданий по Бограда. «Временные изменения не должны вызвать серьезных неудобств для горожан. Пешеходный маршрут от остановки до входа в здание вокзала увеличится всего на несколько десятков метров. При этом сама остановочная площадка останется просторной и удобной для всех видов общественного транспорта», — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения УДИБ Роман Васильев.