Беременным россиянкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке — законопроект готов

Инициатива направлена на реализацию предложения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно проекту, отпуск будет предоставляться на основании листка нетрудоспособности, выдаваемого беременным после постановки на учёт в женской консультации.
«Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам», — заявил лидер партии Сергей Миронов РИА «Новости».
Напомним, что патриарх Кирилл предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности в ходе заседания ХIII Рождественских парламентских встреч. По мнению священнослужителя, этот период является для будущих мам одним из труднейших.