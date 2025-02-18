Беременным россиянкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке — законопроект готов

«Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам», — заявил лидер партии Сергей Миронов РИА «Новости».