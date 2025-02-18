Состав футбольного клуба «Амкар-Пермь» пополнил спортсмен из Беларуси

Пермский ФК «Амкар» заключил контракт со спортсменом из Беларуси Валерием Поторочей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Валерий сыграл 100 матчей в Первой лиге Беларуси, 43 матча в Высшей лиге Беларуси, а также 26 игр в чемпионате Словакии. В 2024 году белорусский полузащитник провел 34 матча в составе «Белшины» Бобруйск, в которых совершил 34 голевых действия (13 голов и 21 голевая передача).
Теперь спортсмен пополнит ряды пермской команды.
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