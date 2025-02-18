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В Красноярске на улице Юности изменится схема организации движения

В Красноярске с 3 марта изменится схема движения на улице Юности.

Источник: Комсомольская правда

3 марта в Красноярске на улице Юности изменится схема движения транспорта. Как рассказали в администрации города, на участке от Спортивного до Центрального проезда ограничат максимальную скорость до 40 километров в час.

Кроме того, там запретят остановку и стоянку автомобилей вдоль проезжей части.

— Решение принято для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы, — добавили в мэрии.

Новая схема будет действовать на постоянной основе. Водителей просят учитывать эту информацию.

Ранее жители краевого центра выбрали, как будет выглядеть главный фонтан в обновленном Центральном парке.