В Красноярске на улице Юности изменится схема организации движения

3 марта в Красноярске на улице Юности изменится схема движения транспорта. Как рассказали в администрации города, на участке от Спортивного до Центрального проезда ограничат максимальную скорость до 40 километров в час.
Кроме того, там запретят остановку и стоянку автомобилей вдоль проезжей части.
— Решение принято для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы, — добавили в мэрии.
Новая схема будет действовать на постоянной основе. Водителей просят учитывать эту информацию.
Ранее жители краевого центра выбрали, как будет выглядеть главный фонтан в обновленном Центральном парке.