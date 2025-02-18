В Башкирии ожидается морозная неделя

Предстоящая неделя в Башкирии ожидается морозной. Как сообщили синоптики Башгидромета, среднесуточные температуры будут ниже нормы на 4−6°.
В середине недели столбик термометра опустится до −19,-24°, при прояснениях будет до −26,-31°. К концу недели незначительно потеплеет.
Во вторник, 18 февраля, местами будет идти небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до −17,-22°, местами до −27°. Днем повысится до −10,-15°.
В среду и четверг, 19 и 20 февраля, снег продолжится. Температура воздуха ночью составит −19,-24°, при прояснениях будет −26,-31°, днем ожидается −10,-15°.