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В Башкирии ожидается морозная неделя

Столбик термометра опустится до −31°.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 35% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: АиФ

Предстоящая неделя в Башкирии ожидается морозной. Как сообщили синоптики Башгидромета, среднесуточные температуры будут ниже нормы на 4−6°.

В середине недели столбик термометра опустится до −19,-24°, при прояснениях будет до −26,-31°. К концу недели незначительно потеплеет.

Во вторник, 18 февраля, местами будет идти небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до −17,-22°, местами до −27°. Днем повысится до −10,-15°.

В среду и четверг, 19 и 20 февраля, снег продолжится. Температура воздуха ночью составит −19,-24°, при прояснениях будет −26,-31°, днем ожидается −10,-15°.