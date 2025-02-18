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Популярный автобусный маршрут навсегда изменят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус № 62 изменит схему движения.

В Екатеринбурге маршрут автобуса № 62 Академика Ландау — Южная подстанция навсегда изменит схему движения с 18 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

«Транспорт будет курсировать в оба направления по улицам Репина и Начдива Васильева. Это связано с улучшением качества транспортного обслуживания и безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменяется остановка «Начдива Васильева» по улице Репина при движении к конечной остановке «Южная подстанция». Вместо нее будет введен новый остановочный пункт «Начдива Васильева» по улице Викулова.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге проходит большая транспортная реформа. С 1 февраля вступили в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Соглашения заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет. Ранее в разговоре с ЕАН эксперты высказывались положительно о системе брутто-контрактов в целом. По их мнению, она способна реабилитировать общественный транспорт Екатеринбурга. Однако для этого необходим жесткий контроль перевозчиков. В мэрии ЕАН заявили, что в городе формируется специальный контролирующий орган.