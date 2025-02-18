Рыбу-предвестника «Судного дня» выбросило на берег на Канарах, но отдыхающие спасли мир от катастрофы

Сельдяной король — крупная рыба, длина которой может достигать нескольких метров. Эти загадочные создания мало изучены, а их появление иногда связывают с предвестием стихийных бедствий. Они обитают в тёплых водах мировых океанов, а их вес может достигать 250 килограммов.