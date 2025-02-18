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В Омске увеличили размер дотации на питание для льготных категорий школьников

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Сумма дотации на школьное питание для детей опреденных категорий будет увеличена с 10 до 60 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест. Как уточнил глава города в своем телеграм-канале, мера поддержки распространяется и на уже прошедший январь.

Льготные категории станутся прежними. Из бюджета дотируется школьное питание детей из малообеспеченных семей, в которых средний доход на члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума, дети из многодетных семей и сироты.

Из 60 рублей дотации 55 будут выделяться из городского бюджета, еще 5 — из регионального.