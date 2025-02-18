В Омске увеличили размер дотации на питание для льготных категорий школьников

Сумма дотации на школьное питание для детей опреденных категорий будет увеличена с 10 до 60 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест. Как уточнил глава города в своем телеграм-канале, мера поддержки распространяется и на уже прошедший январь.