В Омске увеличили размер дотации на питание для льготных категорий школьников

Сумма дотации на школьное питание для детей опреденных категорий будет увеличена с 10 до 60 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест. Как уточнил глава города в своем телеграм-канале, мера поддержки распространяется и на уже прошедший январь.
Льготные категории станутся прежними. Из бюджета дотируется школьное питание детей из малообеспеченных семей, в которых средний доход на члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума, дети из многодетных семей и сироты.
Из 60 рублей дотации 55 будут выделяться из городского бюджета, еще 5 — из регионального.