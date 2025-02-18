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В Башкирии ударят 31-градусные морозы

Синоптики обещают холодные и морозные дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут морозные ночи, когда столбики термометров упадут до −31 градуса.

Так, сегодня, 18 февраля, местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха опустится до −10…-15 градусов. Характер погоды не изменится и в среду, 19 февраля. Ожидаются небольшие осадки, а также понижение температуры.

— Температура воздуха ночью составит −19,-24°, при прояснениях −26,-31°, днем прогнозируется −10,-15°, — заключили в Башгидрометцентре.

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