В Башкирии ударят 31-градусные морозы

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут морозные ночи, когда столбики термометров упадут до −31 градуса.
Так, сегодня, 18 февраля, местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха опустится до −10…-15 градусов. Характер погоды не изменится и в среду, 19 февраля. Ожидаются небольшие осадки, а также понижение температуры.
— Температура воздуха ночью составит −19,-24°, при прояснениях −26,-31°, днем прогнозируется −10,-15°, — заключили в Башгидрометцентре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.