Бастрыкину доложат о махинациях при строительстве домов в Башкирии

Почти 200 семей из Башкирии и Челябинской области пострадали от мошеннических действий застройщика. Ситуацией заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин.
О произошедшем рассказали в новостной программе. Застройщик получил деньги за строительство индивидуальных домов и приостановил свою деятельность.
В региональном Следкоме возбудили уголовное дело, которое передали по подследственности в МВД. СК инициировал вопрос о передаче материалов в свое производство, но ему отказали в удовлетворении ходатайства. Теперь его направят повторно.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад по ситуации, а также о принятом надзорным ведомством решении», — отметили в ведомстве.