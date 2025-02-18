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Бастрыкину доложат о махинациях при строительстве домов в Башкирии

Пострадали почти 200 семей.

Почти 200 семей из Башкирии и Челябинской области пострадали от мошеннических действий застройщика. Ситуацией заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин.

О произошедшем рассказали в новостной программе. Застройщик получил деньги за строительство индивидуальных домов и приостановил свою деятельность.

В региональном Следкоме возбудили уголовное дело, которое передали по подследственности в МВД. СК инициировал вопрос о передаче материалов в свое производство, но ему отказали в удовлетворении ходатайства. Теперь его направят повторно.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад по ситуации, а также о принятом надзорным ведомством решении», — отметили в ведомстве.

строительство
недвижимость
СК