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Согласован новый зампредседателя омского Арбитража

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в минувший понедельник, 17 февраля 2025 года, обнародовала решение по кандидатуре заместителя председателя Арбитражного суда Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, на вакантный пост претендовал Андрей Потапов. Члены коллегии согласились дать ему рекомендацию на руководящую должность.

Напомним, речь идет о действующей председателе 6-го судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Кемеровской области, чья карьера в указанной инстанции стартовала еще в сентябре 2008 года. Согласно данным картотеки Арбитражных судов, за прошедшие годы он принял порядка 12 826 дел.

Стоит отметить, что дальнейшее решение о назначении рекомендованного ВККС кандидата принимает глава государства.

Также коллегия приняла несколько решений по кандидатурам на вакансии судей Восьмого арбитражного апелляционного суда из числа судей Арбитражного суда Омской области.