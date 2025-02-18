Согласован новый зампредседателя омского Арбитража

Напомним, речь идет о действующей председателе 6-го судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Кемеровской области, чья карьера в указанной инстанции стартовала еще в сентябре 2008 года. Согласно данным картотеки Арбитражных судов, за прошедшие годы он принял порядка 12 826 дел.