В Пермском крае на карантин по гриппу и ОРВИ отправили 142 класса школ

С 10 по 16 февраля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье превысил уровень предыдущей недели более чем на 14%. В целом за неделю в регионе зарегистрировали 18 878 случаев заражения этими инфекциями. При этом эпидемический порог, по словам специалистов, остаётся не превышенным.