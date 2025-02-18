В Пермском крае на карантин по гриппу и ОРВИ отправили 142 класса школ

Карантин по гриппу и ОРВИ из-за роста числа заразившихся объявили в 142 классах в 62 школах, 235 группах в 112 детсадах и в 24 группах в трёх средних профессиональных организациях Прикамья, рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
С 10 по 16 февраля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье превысил уровень предыдущей недели более чем на 14%. В целом за неделю в регионе зарегистрировали 18 878 случаев заражения этими инфекциями. При этом эпидемический порог, по словам специалистов, остаётся не превышенным.
«Среди больных преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Однако выявляются и единичные находки вируса гриппа», — добавили в федеральном органе.
Сотрудники Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают жителям региона о необходимости регулярно проветривать помещение, часто мыть руки, а при контакте с больными людьми надевать маску.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о вирусе гриппа, который, по прогнозам экспертов, будет доминировать в Перми в феврале-марте 2025 года. Это вирус смешанного (тройного) происхождения, который содержит в геноме гены вирусов свиней, птиц и человека.