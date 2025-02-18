В Новосибирске в 2025 году сильнее всего подорожали шоколад и водка

В январе 2025 года цены на продовольственные товары в Новосибирской области продолжали стабильно расти. Об этом говорят данные, которые приводит территориальный орган Федеральной службы статистики по региону (Новосибирскоблстат).
По сравнению с декабрем 2024-го в Новосибирске и области увеличилась стоимость большинства продовольственных товаров. Сильнее всего подорожали: шоколад (+8,9%), колбаса сырокопченая (+7%), водка (+6,9%), сыр плавленый (+6,5), сливки (+6%), сельдь соленая (+5,9). По остальным продуктам питания рост составил в среднем порядка 3−4%. Исключение составляют овощи и фрукты, но в данном сегменте на изменение индекса цен традиционно влияет сезонность.
Стоит отметить, что по данным Новосибирскоблстата, некоторые виды продовольствия незначительно подешевели: смеси сухие молочные для детского питания (-2,6%), молоко для детей (-2,2%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (-2%).
— В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 101,6%, в том числе на продовольственные товары — 101,7%, непродовольственные товары — 100,8%, услуги — 103%, — проинформировали в статистическом ведомстве.
Из лекарственных средств больше всего подорожали: перекись водорода (+5,5), аспирин (+3,9) и парацетамол (+3,8).
В Облстате также подсчитали, что минимальный набор продуктов новосибирцев подорожал на 2% за месяц.
Иван ЛУДНОВ.