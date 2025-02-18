В Новосибирске в 2025 году сильнее всего подорожали шоколад и водка

По сравнению с декабрем 2024-го в Новосибирске и области увеличилась стоимость большинства продовольственных товаров. Сильнее всего подорожали: шоколад (+8,9%), колбаса сырокопченая (+7%), водка (+6,9%), сыр плавленый (+6,5), сливки (+6%), сельдь соленая (+5,9). По остальным продуктам питания рост составил в среднем порядка 3−4%. Исключение составляют овощи и фрукты, но в данном сегменте на изменение индекса цен традиционно влияет сезонность.