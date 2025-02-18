Подрядчик нарушил сроки сдачи детской площадки в Маркова под Иркутском

— Однако, подрядчиком работы по созданию универсальной площадки к установленному сроку завершены не были. На этом основании прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), — поделились в надзорном ведомстве.