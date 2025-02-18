Подрядчик нарушил сроки сдачи детской площадки в Маркова под Иркутском

Подрядная организация нарушила сроки сдачи детской площадки в поселке Маркова Иркутского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, работы проходили по областному проекту «Благоустройство сельских территорий». И на их реализацию в 2024 году выделили 1,8 миллиона рублей.
— Однако, подрядчиком работы по созданию универсальной площадки к установленному сроку завершены не были. На этом основании прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), — поделились в надзорном ведомстве.
Теперь организации придется заплатить штраф в размере 46 тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа работы завершили.
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