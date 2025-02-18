Двое жителей Иркутской области опоздали на самолёт и пытались догнать его

В понедельник, 17 февраля, в аэропорту Толмачево в Новосибирске двое пассажиров опоздали на самолёт, летевший в Братск в Иркутскую область, и пытались штурмом взять воздушное судно. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
«Самолёт уже готовился к рулению на взлетно-посадочную полосу, чтобы вылететь из Новосибирского Толмачево в Братск. В салоне самолета не хватало только двух опоздавших пассажиров. В это время в зоне вылета метались двое жителей Братска», — говорится в сообщении.
Они пришли к выходу, когда двери самолёта закрыли. Но предприимчивых мужчин это не остановило, и они решили во что бы то ни стало взять самолёт штурмом. Они нажали на кнопку пожарной сигнализации, а затем сломали дверь и вышли на перрон. Мужчины побежали к самолёту, который уже готовился к вылету.
К счастью, их задержали сотрудники транспортной полиции. В отношении мужчин составили административные протоколы. Также им придётся заплатить штраф за причинённый ущерб авиагавани.