Двое жителей Иркутской области опоздали на самолёт и пытались догнать его

Они пришли к выходу, когда двери самолёта закрыли. Но предприимчивых мужчин это не остановило, и они решили во что бы то ни стало взять самолёт штурмом. Они нажали на кнопку пожарной сигнализации, а затем сломали дверь и вышли на перрон. Мужчины побежали к самолёту, который уже готовился к вылету.