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В Новосибирске завершились поиски пропавшего 14 февраля мужчины

С 14 февраля о его местонахождении не было ничего известно.

Источник: Соцсети

Поиски таинственно пропавшего 14 февраля мужчины закончились в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт Новосибирской области».

По данным поискового отряда, в День святого Валентина пропал 29-летний Алексей Кожевяткин. С 14 февраля о его местонахождении не было ничего известно.

«Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Одежда: неизвестно», — публиковали ориентировку волонтеры.

Буквально через пару дней после пропажи стало известно, что молодой человек нашелся. Информация о том, где его нашли, неизвестна. Также непонятно при каких обстоятельствах он исчез.