В Новосибирске завершились поиски пропавшего 14 февраля мужчины

Поиски таинственно пропавшего 14 февраля мужчины закончились в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт Новосибирской области».
По данным поискового отряда, в День святого Валентина пропал 29-летний Алексей Кожевяткин. С 14 февраля о его местонахождении не было ничего известно.
«Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Одежда: неизвестно», — публиковали ориентировку волонтеры.
Буквально через пару дней после пропажи стало известно, что молодой человек нашелся. Информация о том, где его нашли, неизвестна. Также непонятно при каких обстоятельствах он исчез.