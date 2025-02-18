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Ветераны ВОВ, живущие в Омске, станут почетными гражданами Омска

На сегодняшний день в областном центре проживают 38 участников Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В канун 80-летия Победы всем ветеранам Великой Отечественной, ныне живущим в городе Омске, будет присвоено звание «Почетный гражданин города Омска». На сегодняшний день в областном центре проживают 38 участников ВОВ.

Решение о присвоении им статуса почетного гражданина в своем телеграм-канале анонсировал мэр Сергей Шелест. Окончательное решение примут депутаты Омского городского совета, заседание по этому поводу пройдет в среду, 19 февраля.

Процедура присвоения почетного звания будет максимально упрощена. Портреты омских ветеранов, ставших почетными гражданами Омска, дополнят галерею, размещенную в Омском горсовете.