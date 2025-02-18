Прокуратура потребовала от мэра Новосибирска решить проблему парковок

«Проведенная проверка показала, что в городе недостаточно парковочных мест, предназначенных для посетителей общественных помещений многоквартирных домов в существующей жилой застройке и на территориях возводимых домов», — сообщили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве пояснили, что иногда процент гостевых парковок не превышает 5% от общего числа парковок. Властям города предложили установить минимальный процент наличия гостевых парковок — не менее 10% от общего числа машино-мест.
Напомним, что власти Новосибирска в начале года, проанализировав работу платных парковок в городе, приняли решение увеличить бесплатное время пользования парковочным местом.