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Прокуратура потребовала от мэра Новосибирска решить проблему парковок

НОВОСИБИРСК, 18 февраля, ФедералПресс. Сотрудники прокуратуры столицы Сибири предложили мэру города Максиму Кудрявцеву скорректировать правила землепользования и застройки города для увеличения числа парковок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Проведенная проверка показала, что в городе недостаточно парковочных мест, предназначенных для посетителей общественных помещений многоквартирных домов в существующей жилой застройке и на территориях возводимых домов», — сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве пояснили, что иногда процент гостевых парковок не превышает 5% от общего числа парковок. Властям города предложили установить минимальный процент наличия гостевых парковок — не менее 10% от общего числа машино-мест.

Напомним, что власти Новосибирска в начале года, проанализировав работу платных парковок в городе, приняли решение увеличить бесплатное время пользования парковочным местом.

Прокуратура