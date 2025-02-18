Пьяная женщина отправила в кювет машину с ребёнком под Новосибирском

Прокуратура Купинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней женщины, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.
11 сентября 2024 года, будучи в состоянии опьянения, женщина находилась за рулём автомобиля Honda CR-V и не справилась с управлением. В результате ДТП машина съехала в кювет и перевернулась. Тяжкие травмы получил несовершеннолетний пассажир.
Обвиняемая признала свою вину полностью. Уголовное дело направлено в Купинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.