Пьяная женщина отправила в кювет машину с ребёнком под Новосибирском

11 сентября 2024 года, будучи в состоянии опьянения, женщина находилась за рулём автомобиля Honda CR-V и не справилась с управлением. В результате ДТП машина съехала в кювет и перевернулась. Тяжкие травмы получил несовершеннолетний пассажир.