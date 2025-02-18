711 школ Башкирии получат новое оборудование для уроков ОБЖ и труда

Работу проведут по новому нацпроекту «Молодёжь и дети». На покупку оборудования направят 203,5 млн рублей. При этом кабинеты оснастят в 711 школах. Перечень оборудования для урока «Основы безопасности и защиты Родины» включает 31 позицию: тренажеры-манекены для оказания первой помощи, ручные гранаты, макеты автомата Калашникова, противогазы, респираторы. В кабинетах технологии установят лазерные и деревообрабатывающие станки, верстаки, инструменты, швейные машины, электроплиты и другую кухонную технику.