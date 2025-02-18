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В Казахстане заработала система прогнозирования паводков Tasqyn

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. В Казахстане заработала система прогнозирования паводков Tasqyn. Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, ее ввели в производственную эксплуатацию.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов «Казводхоза» ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.

Помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств. Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкостей для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды.

Нуржан Нуржигитов
министр водных ресурсов и ирригации

Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта, отметили в ведомстве.

экология