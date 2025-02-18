В Казахстане заработала система прогнозирования паводков Tasqyn

Помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств. Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкостей для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды.