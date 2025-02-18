В Омске сегодня вспоминают Дмитрия Карбышева

Он родился в Омске в 1880 году в семье сибирских казаков — потомственных дворян, окончил Омский кадетский корпус. Участвовал в Русско-Японской, Первой мировой войне и Гражданской войне 1918 года. Руководил работами по восстановлению железнодорожного моста через Иртыш, разрушенного при отступлении армии Колчака.