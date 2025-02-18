В Омске сегодня вспоминают Дмитрия Карбышева

День памяти героя Великой Отечественной войны Дмитрия Карбышева отмечают сегодня в Омске. В честь этой даты у памятника нашему земляку состоится митинг и возложение цветов. Участие в мероприятии примут отряд «Юные карбышевцы», кадеты, студенты, ветераны и узники фашистских концлагерей.
Дмитрий Карбышев погиб в ночь с 17 по 18 февраля 1945 года.
Он родился в Омске в 1880 году в семье сибирских казаков — потомственных дворян, окончил Омский кадетский корпус. Участвовал в Русско-Японской, Первой мировой войне и Гражданской войне 1918 года. Руководил работами по восстановлению железнодорожного моста через Иртыш, разрушенного при отступлении армии Колчака.
Во время ВОВ был тяжело контужен и в бессознательном состоянии захвачен в плен.
В Омске его именем назван аэропорт. Памятник герою находится в центре города на улице 10 лет Октября.
Кто такой Дмитрий Карбышев и как его судьба связана с Омском, читайте в большом материале omsk.aif.ru.